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TUSAŞ'a saldıran teröristin belediyede güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi

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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıkan ağabeyi D.A.'nın işine son verildi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye ( Tusaş ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıkan ağabeyi D.A.'nın işine son verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. Saldırı ile TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi. 1 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi.

'ÇOK ÖNCE İŞBAŞI YAPTIRILMIŞ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı sonrası 5 personeli şehit eden ve 22 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan kadın teröristin, ağabeyinin belediyemizde çalıştığı haberini alınca D.A. adlı personelimizle tüm ilişiğimizi kestik. Göreve gelmeden çok önce işbaşı yaptırılmış olup, aksine silahlı güvenlik belgesi alması da ayrıca bizleri de şaşırtmıştır. Konu hassasiyeti sebebiyle milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. D.A., 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başlıyor. 30 Haziran 2022'de valilik tarafından özel güvenlik kimlik kartı yenileniyor. 28 Ekim 2024'te ise işine son verildi" diye konuştu.

TUSAŞ'a saldıran teröristin belediyede güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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