TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni - Düsen Kaseinov/Sultan Raev - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni - Düsen Kaseinov/Sultan Raev

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev'in konuşması ANKARA - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel...

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması

TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev'in konuşması ANKARA - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreninde konuştu.

TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni - Düsen Kaseinov/Sultan Raev

TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni - Düsen Kaseinov/Sultan Raev

TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni - Düsen Kaseinov/Sultan Raev

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title