TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni - Düsen Kaseinov/Sultan Raev
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev'in konuşması ANKARA - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel...
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması
TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev'in konuşması ANKARA - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri görevini devralan Sultan Raev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreninde konuştu.