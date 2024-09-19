Üye Girişi
Haberler

Türksat Model Uydu Yarışması Finali Tuz Gölü'nde Başladı

Türksat Model Uydu Yarışması Finali Tuz Gölü'nde Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen Türksat Model Uydu Yarışması'nın finalinde, 167 başvurudan 4'ü yabancı 15 takım birincilik için mücadele ediyor. Yarışmanın sonuçları yarın açıklanacak.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın finali, Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başladı. 167 başvurudan 4'ü yabancı 15 takımın finale kaldığı yarışlar, akşam saatlerinde sona erip, sonuçları da yarın açıklanacak.

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenen 'Türksat Model Uydu Yarışması'nın finali, bugün Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleşti. Uçuş etabı ile gerçek bir uydu programından esinlenerek yapım aşamasını tamamlayan mühendisler, fırlatılış ve çift yönlü haberleşme aşamalarını da tamamlayıp birincilik için yarıştı.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, 167 başvurudan finale kalan 15 takımın yarıştığını belirterek, "Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bugün final etabıyla 15 takımla gerçekleştiriyoruz. Dün biraz endişelenmiştik ama bugün hava çok güzel. Sabah saat 08.00 gibi yarışmalara başladık. Büyük oranda uçuşlar tamamlandı. 5-6 takım kaldı ve bu senenin en önemli özelliklerinden birisi yurt dışı katılımı final etabına katılan takımların sayısının yüksek olmasıdır. Finale kalan 15 takımdan 4'ü yabancı ve bu bizim için büyük bir başarıdır. Bugün Azerbaycan'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan ve Hindistan'dan 4 takım var. Özellikle Uzak Doğu Asya'dan Endonezya, Malezya ve Hindistan'dan gelen takımların olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Yakın coğrafyanın dışında da buraya oldukça uzak yerlerden öğrencilerin takımlarını kurması, bunları geliştirmeleri, buraya yarışmak için gelmeleri gerçekten çok mutluluk verici" diye konuştu.

Akşam saatlerine kadar sürecek olan yarışların sonuçlarının da yarın açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Teknoloji Tuz Gölü Türksat Güncel Eğitim Uzay

İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Eylül Ödemiş, Urla, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });