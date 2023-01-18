Cansız bedeninin yanında tabanca ve "Elveda" notu bulunmuştu! Gerçek çok başka çıktı

Samsun'da geçtiğimiz yıl bir iş yerinde 21 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cansız bedeni, yanında bir tabanca ve "Elveda" yazılı notla birlikte bulundu. 42 yaşındaki sevgilisi ise Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürmüştü. Balistik ve olay yeri raporunda Muhammedova'nın sevgilisi tarafından yakın mesafeden vurularak öldürüldüğü sonucu çıkarken, 'Elveda' yazılı notun ise Muhammedov'a ait olduğuna dair net kanaate varılamadı.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen olayda, oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Yanında tabanca bulunup, vücudunda tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsinin ardından Ankara'da toprağa verildi.

SEVGİLİSİ İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın iş yeri sahibi sevgilisi Kenan Pala'yı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyip, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne süren Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KIYAFETLERDE ATIŞ ARTIKLARI ÇIKTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Kenan Pala hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Kenan Pala'nın pantolon ve yeleğinde atış artıklarına rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı.

YAKIN MESAFEDEN VURULMUŞ

Kapsamlı balistik ve olay yeri inceleme raporlarının yer aldığı ve Nurshat Muhammedova'nın Kenan Pala tarafından iş yerinin 2'nci katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtilen iddianamede; ayrıca intihar notu olduğu öne sürülen 'Elveda' yazılı notun Muhammedova ait olduğuna dair net kanaate varılamadı.

DAHA ÖNCE DE KISKANÇLIK YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen Kenan Pala'nın, daha önce aynı iş yerinde aralarında kıskançlık nedeniyle Muhammedova ile küfürleşmeye varan kavgalar ettiği, ikilinin birbirlerine porselen ve küllük gibi bazı eşyaları attıkları, ancak şikayetçi olmadıkları öğrenildi.