Türkmen Öğrenci, Çin'de 'Yeşil Enerji Hayalini' Gerçekleştirmek İstiyor

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Türkmenistan'dan gelen 25 yaşındaki Amangeldiyev Sapargeldi, yaklaşık yedi yıldır Çin'de enerji araştırmalarına odaklanıyor.

Sapargeldi, "Yeraltı enerjisinin çıkarılmasını ve kullanılmasını daha çevre dostu ve verimli hale getirmek için karbondioksidi dönüştürmeyi ve onu doğal olmayan soğutma ortamının yerine geçirmek için kullanmayı umuyorum. Bu benim yeşil enerji hayalim" dedi.

Deniz ve çölü olan bir yerde dünyaya gelen Sapargeldi, petrol ve doğalgaz sahalarına özel bir ilgiyle büyüdü. Liseden mezun olduktan sonra, 2015 yılında Beijing'deki Çin Petrol Üniversitesi'ne petrol mühendisliği eğitimi almak üzere kaydoldu.

Uzun süredir Çin'i ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini anlatan Sapargeldi, "Lisede birçok uluslararası yarışmaya katıldığımda, tüm Çinli öğrencilerin farklı olduğunu ve her zaman yüksek puanlar alabildiğini gördüm. Ayrıca Çin'in oldukça gelişmiş olduğunu ve Çince'nin bir dünya dili olacağını hissettim, bu yüzden buraya geldim" diye konuştu.

Çin'e geldikten sonra bu ülkeyle çok geç tanıştığını hissettiğini belirten Sapargeldi, "Her şeye çabuk adapte oldum. Buradaki her şey benim yaşam tarzıma uygun, dolayısıyla güçlü bir aidiyet duygum var" diyerek ifade etti.

"Sıcak su içme alışkanlığım bile buranın halkının alışkanlıklarına çok benziyor" diyen Sapargeldi, "Çin benim ikinci memleketim gibi görünüyor ve doğru yere geldiğimi hissediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Yaklaşık yedi yıldır Çin'de olmasına rağmen, ülkedeki hızlı değişimlere hala çoğu kez şaşıran Sapargeldi, akıllı ulaşım, mobil ağ, modern binalar ve bilgi teknolojisi gibi alanlardaki hızlı gelişime de hayret ediyor.

Çin'in ekolojik koruma konusundaki yoğun çabalarının da üzerinde dramatik bir etki bıraktığı Sapargeldi, "Son yıllarda hükümet, emisyonları azaltmak için bir dizi politika uygulayarak mavi gökyüzü ve beyaz bulutlu günlerin daha fazla olmasını sağladı" dedi.

Çin'in enerji tasarrufu ve emisyon azaltma konusundaki dönüşümüne tanık olan Sapargeldi, mezun olduktan sonra Çin'de ileri eğitimine devam etti ve araştırma alanını petrolden yenilenebilir enerjiye çevirdi. Sapargeldi, Peking Üniversitesi'nde 2020 yılında doktora yapmak için eğitim görmeye başladı ve karbondioksit ile ilgili araştırmalarını başlattı.

Çin'in yeşil kalkınma amacını öven Sapargeldi, ülkenin endüstriyel yapısını güçlü bir biçimde değiştirdiğini, enerjinin düşük karbonlu ve temiz dönüşümünü hızlandırdığını ve yenilenebilir enerji kullanımını artırdığını belirtti ve son yıllarda dünyanın emisyon azaltma çabalarına olumlu katkılar sağladığını kaydetti.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, 2021 yılında GSYİH birimi başına düşen karbondioksit emisyonunun 2005 yılına göre yüzde 50,8 oranında azaldığını, fosil olmayan enerjinin enerji tüketimi içindeki oranının yüzde 16,6'ya ulaştığını ve karbondioksit emisyonlarının hızlı artışını tersine çevirdiğini gösterdi.

"Çin konusunda her zaman iyimser oldum. Çin, verdiği sözü her zaman açık ve aktif bir duruşla yerine getiriyor" diyen Sapargeldi sözlerini, "Çin'de eğitimime ve hayatıma devam etmek istiyorum. Umarım çalışmam ve bilgimle ülkeme ve Çin'e karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü gerçekleştirme konusunda yardımcı olabilirim ve aynı zamanda bir kültür alışveriş köprüsü olabilirim" diyerek tamamladı.