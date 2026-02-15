Haberler

Kerkük'te Türkmen gençler için eğitim programı düzenlendi

Milli Düşünce Merkezi işbirliğiyle Irak'ta Türkmen gençlere yönelik düzenlenen kapsamlı eğitim programına yaklaşık 100 genç katıldı. Eğitimde Türk ve Osmanlı tarihi, siyaset ve kültür alanlarında dersler verildi.

Milli Düşünce Merkezi, Irak Türkmen Cephesi bünyesinde faaliyet gösteren Necdet Koçak Siyaset Akademisi işbirliğiyle Türkmen gençlere yönelik eğitim programı düzenledi.

Necdet Koçak Siyaset Akademisi Başkanı Emin Garip, Irak'ın Kerkük kentinde verilen eğitime ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son yılların en kapsamlı ve geniş katılımlı kursunun düzenlendiğini belirten Garip, bu önemli çalışmaya destek veren Milli Düşünce Merkezine teşekkür etti.

Türkmen gençlerin en iyi şekilde yetişmesi amacıyla düzenlenen eğitimin Irak, Türkiye ve Azerbaycan'dan akademisyenler tarafından verildiğini ifade eden Garip, eğitime Kerkük, Erbil, Musul, Telafer, Tuzhurmatu ve Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerden yaklaşık 100 gencin katıldığını bildirdi.

Garip, programa Kerkük'e gelemeyen gençlerin de çevrim içi katıldığını kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanlığı Parti Geliştirme Sorumlusu Ali Berberoğlu, Türkmen gençlerin aldıkları eğitimden memnun olduklarını söyledi.

Öğrencilere Türk ve Osmanlı tarihinin yanı sıra siyaset ve kültür alanında eğitim verildiğini belirten Berberoğlu, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanında Türkmenlerin yakın geçmişi ve geleceği hakkında da bilgi paylaşımı yapıldığını anlattı.

Türkmen gençliğinin bu tür eğitim ve çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Berberoğlu, eğitimin çevrim içi olmasının daha çok gencin katılımına imkan sağladığını belirtti.

Eğitime Irak, Türkiye ve Azerbaycan'dan yaklaşık 20 hocanın katıldığını bildiren Berberoğlu, bu tür çalışmaları sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Katılımcılardan Özlem Miyesser, eğitimde özellikle Türk, Osmanlı ve Türkmenlerin Irak'taki tarihi ile ilgili bilgilerden çok faydalandığını söyledi.

Özellikle siyasi alanda aldığı eğitimden çok memnun olduğunu anlatan Miyesser, bir sonraki eğitimi dört gözle beklediğini bildirdi.

Eğitimin kişisel gelişim alanında kendisine büyük katkısı olduğunu belirten Fatma Ali Tarık, Türkmen gençlerinin bu tür eğitim ve kişisel gelişim kurslarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tarık, bu kurs sayesinde Türklerin bölgedeki ağırlığı, geçmişi ve tarihinin ne kadar önemli olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

