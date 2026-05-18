Tur şoförünü darbeden Litvanyalı boksör gözaltına alındı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur şoförü Mehmet Özkan'ı, telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle darbettiği öne sürülen Litvanyalı boksör Robertas Kotas, gözaltına alındı.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde 15 Mayıs'ta otelden aldığı Litvanyalı boksör Robertas Kotas'ı Antalya'ya götürmek üzere yola çıkan tur şoförü Mehmet Özkan, yolda saldırıya uğradı. İddiaya göre, boksörün telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle yumrukladığı Mehmet Özkan, seyir halindeki aracı güçlükle durdurdu. Mehmet Özkan, aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçirirken, boksör ise çevreden yetişenler tarafından engellendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahale ettiği Mehmet Özkan, hastanede tedaviye alındı. Sol gözünden, başından, kaburgasından, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Özkan, tedavisinin ardından Robertas Kotas hakkında şikayetçi oldu.

Antalya'da bir otelde tatil yaptığı belirlenen boksör Robertas Kotas, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Robertas Kotas'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

