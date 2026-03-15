Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlu olmak üzere toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 32 ve ulusal seviyede aranan 40 olmak üzere toplam 72 suçlunun, çeşitli ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aradığımız 32, ulusal seviyede aradığımız 40 suçlu olmak üzere toplam 72 suçlu; Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan'da yakalanarak ülkemize geri getirildi.

