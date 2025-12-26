Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen Cumhuriyeti'ne İlişkin Açıklama: Son Dönemde Vuku Bulan Gelişmeler Endişe Vericidir

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yemen Cumhuriyeti'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını destekleyeceğini açıkladı. Son gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten bakanlık, Suudi Arabistan'ın sağduyulu tutumunu takdir etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Yemen Cumhuriyeti'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti'nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir. Yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan'ın sergilediği sağduyulu tutumu ve Yemen Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen girişimleri takdir ediyoruz. Türkiye, Yemen Cumhuriyeti'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdürecektir." denildi.

