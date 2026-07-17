Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD'de "Siyasi Terörizmin Yeniden Canlanması" toplantısına katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 'Siyasi Terörizmin Yeniden Canlanması' konulu Bakanlar Toplantısı'na katılarak, Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi hakkında bilgi verdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığınca Washington'da düzenlenen "Siyasi Terörizmin Yeniden Canlanması" konulu toplantıya iştirak etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, Washington'daki "Siyasi Terörizmin Yeniden Canlanması" konulu Bakanlar Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı temsilen katıldı.
Gümrükçü, toplantıda, Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Can Efesoy