Türkiye ve Venezuela'nın Diplomatik İlişkilerinin 75'inci Yılı Ankara'da Kutlandı

Güncelleme:
Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde düzenlenen Lucia di Lammermoor operasıyla kutlandı. Geceye çok sayıda diplomat katıldı.

(ANKARA) - Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı, Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde düzenlenen gecede sahnelenen Lucia di Lammermoor operasıyla kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ile Venezuela Büyükelçiliği'nin düzenlediği Türkiye-Venezuela diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı, Ankara'da Opera Sahnesi'nde kutlandı.

Düzenlenen geceye çok sayıda diplomat katıldı.

Gecede Gaetano Donizetti'nin Lucia Di Lammermoor adlı eseri sahnelendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
