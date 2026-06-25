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Türkiye'nin Sosyal Risk Haritası tecrübesi Özbekistan ile paylaşıldı

Türkiye'nin Sosyal Risk Haritası tecrübesi Özbekistan ile paylaşıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Özbekistan Sosyal Koruma Milli Ajansı arasında Sosyal Risk Haritası uygulaması ve dijital dönüşüm tecrübeleri paylaşıldı. Heyet, veri temelli sosyal politika yaklaşımını yerinde incelemek için Türkiye'ye ziyaret planlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Özbekistan Sosyal Koruma Milli Ajansı arasında Bakanlık tarafından geliştirilen Sosyal Risk Haritası uygulamasına ilişkin tecrübe paylaşımı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Sosyal Koruma Milli Ajansı ile 2024'te imzalanan İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve 2025'te imzalanan Faaliyet Planı kapsamında, sosyal hizmetler alanındaki iyi uygulamaların ve dijital dönüşüm tecrübelerinin karşılıklı paylaşılması konusunda işbirliği sürdürülüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, Sosyal Risk Haritası'nın geliştirilme süreci, kullanılan veri kaynakları, analiz metodolojisi, dijital altyapısı ve karar alma süreçlerine sağladığı katkılar ayrıntılı şekilde Özbekistan heyetiyle paylaşıldı.

Ayrıca toplantıda çocuk koruma hizmetleri, koruyucu aile uygulamaları, sosyal yardım sistemleri ve sosyal hizmetlerde dijital dönüşüm çalışmaları hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Özbekistan heyeti, özellikle Sosyal Risk Haritası'nın sosyal politika üretiminde sağladığı veri temelli yaklaşımın kendi ülkeleri açısından önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan heyet, başta Sosyal Risk Haritası olmak üzere Bakanlık tarafından geliştirilen dijital sistemleri ve sosyal hizmet modellerini yerinde incelemek amacıyla en kısa sürede Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirme isteklerini dile getirdi.

Çalışmalar ile Türkiye ve Özbekistan arasında sosyal hizmetler alanında güçlenen işbirliğinin, özellikle veri temelli sosyal politika geliştirme ve dijital sosyal hizmet uygulamalarında karşılıklı tecrübe paylaşımıyla daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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