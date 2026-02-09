Haberler

Ak Partili Sarıkaya, Moritanya Muhalefet Partisi Temsilcilerini Parti Genel Merkezi'nde Ağırladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Moritanya'nın Tawassul Partisi liderleri ile bir araya gelerek Türkiye-Moritanya ilişkilerini ve Afrika vizyonunu ele aldı.

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, AK Parti Genel Merkezi'nde Moritanya'da ana muhalefet partisi konumundaki Tawassul Partisi'nin liderleriyle bir araya gelerek Türkiye–Moritanya ilişkilerini ve Afrika vizyonunu ele aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkezi'nde Moritanya'da ana muhalefet partisi konumunda olan Tawassul Partisi'nin Genel Başkanı Hamadi Sidi Moktar, Dış İlişkiler Başkanı Iselko Bahah ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Cheikh Sidi ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Moritanya'da ana muhalefet partisi konumunda olan Tawassul Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Hamadi Sidi Moktar, Dış İlişkiler Başkanı Dr. Iselko Bahah ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Cheikh Sidi ile bir araya gelerek; Türkiye–Moritanya ilişkilerini, Afrika vizyonumuz doğrultusunda; karşılıklı saygı, siyasi diyalog ve ortak iş birliği perspektifiyle ele aldık. AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı olarak Afrika kıtasıyla bağlarımızı adalet, eşitlik ve kazan-kazan anlayışıyla güçlendirmeye devam edeceğiz."

