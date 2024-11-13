Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında Eğitimde İş Birliği Anlaşması İmzalandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Eğitim İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'nde yaptığı açıklamada "Kongo'daki dostlarımızla bu iş birliğini geliştirmek için her türlü adım atmaya hazırız. Umarım burada imza altına alacağımız metin bu ilişkilerin köklenmesi, gelişmesi ve gelecek kuşaklara devam ettirmesi konusunda iyi bir başlangıç olur" dedi.

Ankara'da Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında, 8 Eylül 2020'den itibaren tarihinde sürdürülen 'Kültür, Eğitim, Bilim, İletişim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması' kapsamında, bugün eğitimde iş birliği anlaşması imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kongo Uluslararası İşbirliği Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou-N'Guesso ve heyetler katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Tekin, "Biz yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen ve 100 bine yakın okul düzeyinde olan bir bakanlığız. Gerek eğitim yapılarının inşasında gerek eğitim yapılarının teknolojik altyapıyla donatılmasında ve gerekse de eğitim içerikleri konusunda özellikle Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde çok önemli adımlar attık. Ayrıca başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere birçok eğitim alanında da çok farklı ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte adımlar attık" dedi.

'NİTELİKLİ ARA ELEMAN YETİŞTİRECEK BİR PROGRAM GELİŞTİRDİK'

Bakan Tekin, Türkiye'de eğitimde teknolojik altyapının kullanılması konusunda okulların tamamının teknolojik altyapıya eriştiğini belirterek, "En ücra köşemizdeki okullarımız bile bakanlık merkezinde kurduğumuz dünyanın en büyük eğitim bilişim platformlarının bir tanesine istedikleri an erişip öğrencilerle paylaşabilecek ders içeriklerine ulaşabiliyor. Aynı şekilde teknolojik altyapının geliştirilmesi kapsamında bunun eğitim öğretim ayağını da ya bununla ilgili ders içerikleri ve programlar konusunda da ciddi mesafe katettik. İçinde yaşadığımız dönemin en temel sorunlarından bir tanesi bütün dünyada mesleki eğitim konusunda yeni gelen, yeni yetişen kuşakların isteksiz olması. Hem gençlere mesleki eğitimi cazip hale getirecek hem de ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman vasıflarını tanımlayarak ona göre eleman yetiştirecek bir program geliştirdik. Kongo'daki dostlarımızla bu işbirliğini geliştirmek için her türlü adım atmaya hazırız. Umarım burada imza altına alacağımız metin bu ilişkilerin köklenmesi, gelişmesi ve gelecek kuşaklara devam ettirmesi konusunda iyi bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

'MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Kongo Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou-N'Guesso ise, eğitim esasında ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini ve mesleki eğitimi geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bakanların konuşmasından sonra bakanlar arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı.