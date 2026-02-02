Türkiye ile Kazakistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2027 İşbirliği Planı imzalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı sonrası işbirliği planını imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel