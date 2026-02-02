Türkiye ile Kazakistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2027 İşbirliği Planı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev tarafından, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı ertesinde "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı.

