IKBY Başkanı Barzani ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu "bölgedeki son durumu" görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu durumun Irak ve bölgeye etkilerini ele aldı. Topçu, Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliği için alınan tedbirler dolayısıyla Barzani'ye teşekkür etti.

Erbil Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre, Başkonsolos Topçu, Barzani ile IKBY Başkanlık ofisinde görüştü.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu krizin Irak ve bölgeye etkileri ele alındı.

Başkonsolos Topçu, IKBY Başkanı Barzani'ye ve Barzani nezdinde bütün IKBY kurumlarına ve görevlilerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve iş dünyasının güvenliği için aldıkları tedbirler dolayısıyla teşekkür etti.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklama göre, Barzani, Türkiye'nin bu kriz döneminde geçmişte olduğu gibi sınır geçişlerinde yurt dışında mahsur kalan Irak vatandaşlarının ülkeye dönüşünde sağladığı kolaylık için Türkiye'ye ve Erbil Başkonsolosluğuna teşekkür etti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
