Türkiye-Vatikan Siyasi İstişareleri Ankara'da Yapıldı

(ANKARA) - Türkiye- Vatikan siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avurpa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Vatikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Daniel Pacho eş başkanlığında dün Ankara'da yapıldı.

