Türkiye-Vatikan Siyasi İstişareleri Ankara'da Yapıldı
(ANKARA) - Türkiye- Vatikan siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avurpa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Vatikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Daniel Pacho eş başkanlığında dün Ankara'da yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Vatikan siyasi istişareleri, Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Vatikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Daniel Pacho eşbaşkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi. İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler ele alındı" bilgilerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel