Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel