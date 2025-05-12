Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü.