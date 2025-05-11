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Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı Ankara'da Yapılacak

Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı Ankara'da Yapılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıda bölgesel güvenlik ve işbirliği konuları ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede bölgesel gelişmeler ve güvenlik başlıkları ele alınacak.

Toplantıya Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Fidan'ın toplantıda, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına Türkiye'nin desteğini yinelemesi bekleniyor. Aynı zamanda, "İsrail'in Suriye dahil bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sona erdirmesi gerektiğini vurgulaması" öngörülüyor.

Toplantıda Fidan'ın ayrıca, "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı çerçevesinde işbirliği ve dayanışmanın artırılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Türkiye'nin, bölgede hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ve bu konuda kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etmesi planlanıyor.

Ayrıca, Suriye ve komşu ülkeler arasında terörle mücadele alanında kurulacak işbirliğinin yalnızca bölgesel değil, küresel güvenliğe de katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Bakan Fidan'ın toplantı marjında Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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