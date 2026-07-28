Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi 49. Oturumu'na ev sahipliği yapacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesi (DMK) 48. Oturumu'nda, Türkiye'nin 2027'de düzenlenecek 49. Oturuma ev sahipliği yapması kabul edildi.

Komitenin 49. Oturumu'nun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Açıklamada, Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi.

Karar oy birliğiyle alındı

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, oturuma Türkiye'nin ev sahipliği yapması "oy birliğiyle" kabul edilirken, aynı oturumda Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Yurdakul, 49. Oturum Başkanlığı görevini üstlendi.

Söz konusu oturuma ev sahipliği yapılması ve Komite Başkanlığının üstlenilmesinin Türkiye'nin UNESCO nezdindeki etkin konumunu ve kültürel diplomasi alanındaki görünürlüğünü daha da pekiştireceği aktarılırken, zengin kültürel ve doğal mirasın da uluslararası düzeyde tanıtımına önemli katkı sağlanacağı kaydedildi.

Türkiye 2023'te, DMK'nin 2023-2027 dönemi üyeliğine rekor oy alarak seçilmişti. Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kayıtlı 22 kültürel ve karma miras alanı bulunuyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesi

UNESCO Dünya Miras Komitesi, 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında oluşturulan ve sözleşmenin uygulanmasından sorumlu karar organı olarak faaliyet yürütüyor.

DMK, dört yıllığına seçilen 21 üye devletten oluşurken Dünya Miras Listesi'ne yeni alanların kaydedilmesi, kayıtlı alanların korunma durumlarının değerlendirilmesi, Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne ilişkin kararların alınması ve Dünya Miras Fonu'nun kullanımına ilişkin hususları karara bağlıyor.

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen "Üstün Evrensel Değere" sahip kültürel ve doğal varlıkların korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uluslararası işbirliğinin eş güdümünü de DMK sağlıyor.

Kaynak: AA