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Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali Başladı

Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali Başladı
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İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen festival, 94 ülkeden 1105 başvuru aldı. Sinemaseverler, yapay zeka ile üretilmiş kısa filmler ve atölyelerle buluşacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali" başladı.

Üniversitede 13 Aralık'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak festivalde, ulusal ve uluslararası filmlerin yanı sıra atölyeler ve paneller de gerçekleştirilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Maraşlı, K Blok Firnas Oditoryumu'nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, yapay zekanın hayatın her noktasına dokunduğunu belirterek, olumlu yönde kullanıldığında birçok alanı güzelleştireceğine inandığını söyledi.

Yapay zekanın uygulama alanının da önemli olduğuna işaret eden Maraşlı, "Kötü niyetle de yapay zeka kullanılmaktadır. Bunun için iyi bir kontrol olması gerekiyor düşünüyorum. Bu festivali organize eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Yapay zekanın birtakım riskleri, tehlikeleri de içinde barındırdığı bir gerçek"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kaya, yapay zekanın sosyolojiyi de etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihin önemli kırılma noktaları var. İlkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişler, hep önemli tarihsel kırılma noktalarıdır. Son yarım asırda dünya, geçmişte hiç olmadığı kadar çok hızlı bir değişime sahne oldu. 1960'lı yıllardan itibaren globalleşme, 1980'li yılların ortalarından sonra küreselleşme kavramı üzerinde duruldu. Bu kavram yetmedi. Bilgi toplumu, bilgi ötesi toplum gibi kavramlar kullanıldı. Bilginin beşeriyet sermayesi olarak kullanılıp, ardından teknolojiye uyarlanmasıyla gerçekten dünyada akla hayale gelmedik değişimler yaşandı. Yapay zeka da bunlardan bir tanesi."

Kaya, yapay zekanın toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiğini ve çok önemli değişimleri de beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Yapay zekanın şüphesiz faydaları olduğu kadar, birtakım riskleri, tehlikeleri de içinde barındırdığı bir gerçek. Onun için fakülte olarak böyle bir konuyu, film sektörü açısından gündeme getirmiş olmak son derece önemli." diye konuştu.

"İnsanlık tarihinde ilk kez yaratıcılık ve teknoloji, bu denli iç içe geçmiş durumda"

Festival Direktörü Doç. Dr. Ferhat Zengin ise dünyanın yapay zeka teknolojisi etkisiyle büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çekerek, "İnsanlık tarihinde ilk kez yaratıcılık ve teknoloji, bu denli iç içe geçmiş durumda. Sinema sanatı da bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. İşte bu kritik dönemde üniversitemizin öncü rol üstlenerek, böyle bir festivale ev sahipliği yapması, ülkemizin akademik ve sanatsal vizyonu açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Zengin, festivalin ilk yılında, 94 ülkeden yapay zekayla üretilmiş 1105 filmle başvuru yapıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bu rakamlar, dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların yapay zeka ile ürettiği içeriği, bu alandaki potansiyeli gözler önüne seriyor. Aynı zamanda teknoloji ile sanatın kesiştiği yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Festivalimizdeki her bir film, geleneksel sinema anlayışına meydan okuyan, yapay zekanın yaratıcı süreçlerine nasıl dahil edilebileceğini gösteren öncü ve yenilikçi bir örnek niteliğinde. Ulusal ve uluslararası kategorilerde 61 finalist, 19 özel seçki olmak üzere toplam 80 kısa film, önümüzdeki 5 gün boyunca sinemaseverlerle buluşacak. İnanıyorum Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali, gelecek yıllarda sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli yapay zeka film festivallerinden biri haline gelecek."

Festival hakkında

"Yapay Zeka Çağında Medyanın Dönüşümü" başlıklı açılış söyleşisinin ardından bugün, "Üretken Yapay Zekayla Görsel Tasarım", yarın "Üretken Yapay Zekayla Ses Tasarım", 11 Aralık'ta "Yapay Zekayla Yaratıcı Yazarlık", 12 Aralık'ta da "Yapay Zekayla Oyun Tasarımı" atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yarın, alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin katılımıyla "Yapay Zeka Gölgesinde Medya ve Sinema" ile "Yapay Zeka ve Türk Film Endüstrisi" çalıştayları düzenlenecek.

Yapay zeka teknolojileriyle üretilen eserlerin yer alacağı festival yarışmasına bu yıl 94 ülkeden 1105 başvuru yapıldı. Yarışma kapsamında uluslararası ve ulusal olmak üzere iki ana kategoride deneysel, kurmaca ve animasyon dallarında ödüller dağıtılacak.

Ulusal kategoride 27 film finalist olurken, 7 film de özel seçkiye alındı. Uluslararası kategoride ise 34 film finale kaldı, 12 film de özel seçkide yer aldı.

İzleyiciler yapay zekanın sinema dünyasındaki dönüştürücü gücünü festival filmleriyle yakından görme imkanı bulacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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