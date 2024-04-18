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Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO'ya aday gösterdi

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Türkiye, zengin somut olmayan kültürel mirasının UNESCO aracılığıyla paylaşılması için çalışmalar yapıyor. Antep İşi Nakışı, Geleneksel Keçe Yapımı ve Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenmesi için Türkiye tarafından sunuldu.

Türkiye, üç kültürel mirası daha İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) aday gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin zengin somut olmayan kültürel mirasının görkemli örneklerinin UNESCO aracılığıyla tüm insanlıkla paylaşılması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu kültürünün zenginliğine vurgu yapılarak, somut olmayan kültürel miras unsurlarının taşıdığı turizm değerlerinin dünyaya anlatılması, tanıtılması ve kültürel mirasların korunarak gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" kapsamında, gelecek yıl değerlendirilmek üzere üç kültürel miras için dosya hazırlandı.

Bu kapsamda, beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek yapılan "Antep İşi Nakışı", yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkarılan "Geleneksel Keçe Yapımı" ve "Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar" UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenmesi için Türkiye tarafından UNESCO'ya sunuldu.

"Antep İşi Nakışı" ulusal dosya olarak, "Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar" Türkiye'nin moderatörlüğünde Bulgaristan'ın katılımıyla, "Geleneksel Keçe Yapımı" ise çok uluslu ve Kırgızistan'ın moderatörlüğünde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'nin katılımıyla UNESCO Sekretaryasına gönderildi.

Gönderilen dosyalar, 2025 yılında yapılacak 20. Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 30 kültürel mirasıyla en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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