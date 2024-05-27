Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde çözüm için hazır

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO müttefiki Türkiye'nin Suriye krizinin çözümünde güvenilir bir ortak olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde her çabayı desteklemeye hazır olduğu mesajını verdi.

Büyükelçi Kaymakcı, Suriye konulu 8. Brüksel Konferansı'nda konuştu. Suriye'deki durumun sürdürülebilir olmadığına dikkati çeken Kaymakcı, soruna sebep olan temel nedenlerin her geçen gün derinleştiğini, ekonomik, sosyal ve insani göstergelerin endişe verici bir hızla kötüleştiğini söyledi.

Kaymakcı, "Gazze'de yaşanan gelişmeler, çöken ekonomi ve ağırlaşan yaşam koşullarıyla birlikte Suriye'yi her geçen gün istikrarsızlıklara daha da açık hale getiriyor." dedi.

Ne Suriyelilerin ne de uluslararası toplumun bir 10 yıl daha çözüm beklenmesine tahammül edebileceğini vurgulayan Kaymakcı, ilgili tüm aktörlerin kapsamlı bir çözüm bulmaya yönelik konumlarını yeniden düzenlemesinin zamanının geldiğine işaret etti.

Büyükelçi Kaymakcı, kapsamlı çözümün 4 unsurunun bulunduğunu ifade ederek, bunları terörle mücadele, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi sürecin yeniden canlandırılması, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri için ülkenin her yerinde gerekli koşulların oluşturulması ve insani yardımın engelsiz şekilde sürdürülmesi olarak özetledi.

Milyonlarca Suriyeli dünyanın dört bir yanına ya da ülke içine dağılmış durumdayken ulusal bir uzlaşıdan bahsetmenin mümkün olmadığının altını çizen Kaymakcı, insani yardıma muhtaç insan sayısının çatışmaların başlangıcından bu yana en yüksek noktasına ulaştığına dikkati çekti.

Kaymakcı, Türkiye'nin önceliğinin BM Güvenlik Konseyi'nin sınır ötesi insani yardım mekanizmasını kurduğu 2014 yılından bu yana Suriye'nin kuzeybatısına kesintisiz insani yardım sağlanması olduğunu vurgulayarak, "O günden bu yana bu mekanizma, kuzeybatıda çaresizce ihtiyaç içinde yaşayan 4,2 milyon Suriyeli için hayati önem taşıyan bir cankurtaran halatı sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

"Uluslararası toplum Suriye'yi unutmamalı"

Türkiye'nin mevcut tüm yöntemlerle hayat kurtarıcı yardım sağlama çabalarında BM'yi desteklediğini belirten Kaymakcı, "Filistin'de, Ukrayna'da ya da başka yerlerde krizler olsa da uluslararası toplum Suriye'yi unutmamalı. Harekete geçmek zorundayız. Aksi takdirde eylemsizliğin maliyeti hepimizin kaldıramayacağı kadar yüksek olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, AB'nin insani yardım bütçesini koruma çabalarının takdiri hak ettiğini ifade ederek, "AB'nin önümüzdeki yıllarda da bu konumunu korumasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin daha fazla gönüllü geri dönüş sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki koşulları daha da iyileştirmeye yönelik çabaları desteklemeye devam ettiğini de vurgulayan Kaymakcı, AB'nin de Türkiye-AB 18 Mart Mutabakatında yer verilen gönüllü insani kabul planını devreye sokmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaymakcı, "Ayrıca uluslararası toplumun da özellikle altyapı projelerinin finansmanı, istihdam yaratılması, küçük projeler ve geri dönenlere nakit yardımı sağlanması konusunda bizimle birlikte çalışmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Terörizmin her biçimi ve tezahürleriyle mücadele etmek, ayrılıkçı gündemlere karşı durmak öncelikler olmaya devam ediyor. AB adayı ve NATO müttefiki Türkiye'nin Suriye sahasındaki terörle mücadele çabaları, Avrupa'nın bölgesel istikrarına ve güvenliğine de hizmet etmeyi sürdürüyor. Türkiye, Suriye krizinin çözümünde güvenilir, yetenekli aktör ve iş birliği ortağı olmaya devam ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde Suriye halkının refahına hizmet edecek her türlü çabayı desteklemeye hazırız."