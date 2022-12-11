Türkiye, şimdi de Müge Anlı'daki Elnare olayını konuşuyor: Köydeki 35 erkek, kadınla cinsel ilişkiye girdi

Türkiye son olarak Balıkesir'deki Elnare Kızmaz olayına kilitlendi. Kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Kızmaz'ın en az 35 kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edildi. Kızmaz'ın kocası Ahmet Kızmaz stüdyoda uzun süre telefondaki kişiye "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen son konu adeta tüyleri diken diken etti. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.

KOCASININ KADINI SATTIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddialara göre akıl sağlığında sorunlar bulunan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz, kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldı. Köydeki birçok şahsın kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

35 KİŞİNİN KADINLA İLİŞKİYE GİRDİĞİ İDDİASI

Programın son bölümünde 35 kişinin kadınla ilişkiye girdiği bilgisi paylaşıldı. Programa tanık olarak bağlanan bir kadın da Ahmet Kızmaz'ın eşini para karşılığında sattığını doğruladı. Sinirlerine hakim olamayan adam, dakikalarca küfür ederek, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.