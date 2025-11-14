Haberler

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.

Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Türk Yıldızları şehitliğin üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Şehidin cenazesinin toprağa verildiği sırada Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın iki uçağı, şehitlik üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.