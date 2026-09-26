Türkiye-Rusya bilimsel temaslarının 100 yılı Moskova'da sempozyumda ele alınacak

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Türkiye ile Rusya arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel etkileşimin 100 yıllık serüveni, Moskova'da düzenlenecek uluslararası sempozyumda iki ülkenin önde gelen araştırmacılarının katılımıyla masaya yatırılacak.

Rusya Bilimler Akademisi Doğubilim Enstitüsü, Slav Bilimi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde organize edilen "Rus-Türk Bilimsel Temaslarının 100. Yılı: Tarih ve Çağdaş Dönem" başlıklı uluslararası sempozyum, 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Moskova'daki Yunus Emre Enstitüsünün katkı sağladığı sempozyuma, Rusya Bilimler Akademisi Doğubilim Enstitüsü ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin açılışı, Rusya Bilimler Akademisi Doğubilim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alikber Alikberov, Slav Bilimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Vladimir Klyaus ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu'nun selamlama konuşmalarıyla başlayacak.

Genel oturumda İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi, İstanbul Üniversitesi ile SSCB Bilimler Akademisi arasındaki 1926-1936 dönemini kapsayan kurumsal bağları değerlendirirken Irina Sedakova, Balkan araştırmalarında Türk dili ve kültürünü, Aleksandr Vasilyev ise Bakü Türkoloji Kongresi ile iki ülkedeki alfabe reformlarını ele alacak.

Sempozyum boyunca Osmanlı ve Rus imparatorlukları arasındaki erken dönem temaslardan Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına uzanan zengin bir konu başlığı tartışılacak.

İlk gün oturumlarında 16. yüzyıldan itibaren karşılıklı üretilen hükümdar ve devlet algıları, 18. yüzyılda İstanbul'daki Rus diplomasisi ve istihbaratı, Jön Türk Devrimi'nin Rus aydınlarındaki yansımaları ve Ayasofya'nın tarihsel mekan dönüşümleri irdelenecek. Günün ikinci yarısında ise 1925 Dostluk Anlaşması'nın dilbilim çalışmalarına etkisi, Fuat Bulca'nın gözlemleriyle Türk Hava Kurumunun gelişimindeki Sovyet tecrübesi, Vasilij Viladimiroviç Bartold ile Aleksandr Nikolaeviç Samoyloviç'in temasları ve Abdülkadir İnan'ın çeviri faaliyetleri aktarılacak.

Sempozyumun ikinci gününde odak noktası kültür politikaları, saha araştırmaları ve edebi imgeler olacak. Bu kapsamda 1935 yılındaki Bolşoy Tiyatrosu Türkiye turnesi, erken Cumhuriyet döneminde Sovyet modernizasyon tecrübesine yönelik ilgiler, İstanbul'daki Rus Arkeoloji Enstitüsünün mülkiyet meselesi ve Kunstkamera koleksiyonundaki diplomatik hediyeler incelenecek.

Programın son bölümlerinde ise Lazistan saha notları ve Türkiye'deki Pomakların etnodilbilimsel yapısı gibi alan araştırmalarının yanı sıra, erken Sovyet hiciv dergilerinde kurgulanan Türk imajı ve edebiyata yansıyan kimlik anlatıları değerlendirilecek.

Türkiye'den İstanbul, Hacettepe, Kocaeli ve Ankara üniversitelerinden araştırmacıların tebliğleriyle katkı sunacağı sempozyum, genel tartışma ve değerlendirme oturumunun ardından sona erecek.

Kaynak: AA