Karadeniz Mayın Karşı Görev Grubu'nun Görev Kapsamını Genişleten Değişiklik İmzalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun, Karadeniz'de üç ülkenin denizaltı kritik altyapılarını koruma görevi ilave edilecek şekilde görev kapsamını genişleten mutabakat muhtırası değişikliğini imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, üç bakanın imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede her üç Bakan tarafından Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea), Karadeniz'de üç ülkenin denizaltı kritik altyapılarını koruması görevi ilave edilecek şekilde görev kapsamını genişleten mutabakat muhtırası değişikliği imzalandı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA