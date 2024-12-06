Türkiye-Portekiz Edebiyat Günleri İstanbul'da Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığının (İBB Kültür) düzenlendiği "Dünya Edebiyatları Buluşuyor" etkinlik dizisinin ilk programı "Türkiye- Portekiz Edebiyat Günleri" Metrohan'da başladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Edebiyatlar buluşur, dünya yakınlaşır" sloganıyla düzenlenen etkinliğin açılışında, Türkiye ile Portekiz arasında "edebiyat kardeşliği" kurmak istediklerini, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sunacağını söyledi.

Edebiyatın milletler için birleştirici güç olduğunu vurgulayan Polat, "Bugün Akdeniz'in son ucundan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bazı sözcükleri fazlasıyla kullanıyoruz ve bu bir klişeye düşme tehlikesi barındırıyor. 'Barış' ve 'kardeşlik' belki de bu kelimelerin başında geliyor. Sanatçılar sürekli barış ve kardeşlik adına konuşur. Ne yazık ki barış artmıyor ve sanatçılar da bu kelimeleri tekrar etmek zorunda kalıyor." dedi.

Polat, İBB'nin kültürel alanda yapılacak çalışmaları önemsediğini ve bunun için Kültürel Diplomasi Ofisi kurduğunu belirterek, "Kültür, farklı dünyalarla iletişim geliştirmek için çok önemli bir imkandır. Kültürü toplumların birbirini anlamasının bir işareti olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Portekiz Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Rosa Tavares de edebiyatın her zaman ülkeleri birleştiren bir güç olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Portekiz arasındaki edebi ilişkilerin yakın zamana kadar oldukça kısıtlı alanda var olduğunu dile getiren Tavares, "10 yıl önce sadece 3 Portekizli yazarın eseri Türkçeye çevrilmişti. Son zamanlarda Portekiz edebiyatına ilgi arttı ve 20'den fazla yazarın eserleri Türkçeye kazandırıldı. Kültürel alandaki ilişkilerin artması ve gelişmesi adına bu durumu çok önemli bir gösterge olarak görüyorum." diye konuştu.

İki gün boyunca devam edecek etkinlikte, iki ülkenin önde gelen yazar ve şairinin eserlerinden pasajlar okunarak söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinliğe, Portekiz'den Afonso Cruz, Jacinto Lucas Pires, Mario Tiago Paixao ve Rui Zink, Türkiye'den ise Aslı Tohumcu, Elif Sofya, Metin Celal, Nazlı Ayça Özkarahan ve Tarık Tufan katılacak.