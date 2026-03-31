Hatay'da Türkiye-Özbekistan Alimler ve Aydınlar Forumu-Ortak Medeniyetin İzinde Programı düzenlendi

Hatay'da düzenlenen Türkiye- Özbekistan Alimler ve Aydınlar Forumu-Ortak Medeniyetin İzinde Programı kapsamında, iki ülkenin dil, tarih, ilim ve kültürel değerleri ele alındı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile Özbekistan Maneviyat ve Marifet Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen program, HMKÜ Konferans Salonu'nda yapıldı.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, programın açılış konuşmasında, ortak kültürün, toplumların tarihsel hafızasını, değerler sistemini, kimlik inşasını şekillendiren temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Özbekistan- Türkiye arasında paylaşılan kültürel mirasın, yalnızca geçmişin yansıması değil, geleceğe yönelik medeniyet tasavvurunun temel taşı olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:

"Medeniyet söylemi, toplumların kendilerini nasıl tanımladıkları, geçmişin nasıl inşa edildiği sorusu üzerinden geleceğe yönelik uzgörüşlerini şekillendirecek sınırların tahayyülüdür. Türk İslam medeniyeti etrafında şekillenen bu uzgörüş, dil, edebiyat, inanç, değerlerle şekillenerek medeniyet ifadesinde somutlaşmaktadır. Medeniyet bir ifade ile dünü, bugünü ve yarını olan canlı bir süreçtir. Dün korumayı, saklamayı, bugün yaşamayı, gelecek vurgusu ise inşa etmeyi gerektirir. Bu sebeple medeniyeti geçmişe referanstan çıkarıp, güncel pratiklerle yoğurmak ve geleceğin inşası ve ihyası için kullanabilmek gerekir çünkü medeniyet hiçbir müzeye hapsedilemeyecek kadar büyük bir gerçekliktir."

Eren, Özbekistan-Türkiye arasındaki kültürel diplomasi faaliyetlerinin, eğitim alanındaki işbirlikleri ve akademik çalışmaları, ortak medeniyet söylemini geleceğe taşıyacak önemli yapı taşları olduğunu ifade ederek, "Bugün, yüzyıllardır birbirine hasret kalmış ancak kökleri aynı hakikat toprağında birbirine sarılmış iki büyük havzanın, Maveraünnehir ile Anadolu'nun yeniden kucaklaşmasına şahitlik ediyoruz." dedi.

HMKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Alp Polat da Türk milletinin, tarih boyunca yalnızca devletler kuran değil, aynı zamanda medeniyetler inşa eden ilmi, hikmeti ve insanı merkeze alan köklü bir millet olduğunu dile getirdi.

Bu kadim medeniyet mirasının, kendilerine sadece geçmişin iftiharını değil, aynı zamanda geleceğe dair büyük bir sorumluluğu da emanet ettiğini vurgulayan Polat, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, işte bu yüksek sorumluluğun somut bir tezahürüdür." diye konuştu.

Uluslararası Ali Şir Nevayi Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Feruza Torahodjaeva da bugün programa katılacak olan Uluslararası Ali Şir Nevayi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Olim Davlatov'un annesinin sağlık sorunları nedeniyle katılım sağlayamadığını belirterek, Davlatov'un mesajını okudu.

Torahodjaeva, Davlatov'un mesajında, bugünkü etkinliğin sadece bilimsel bir diyalog değil, aynı köklere ve ortak tarihe sahip iki kardeş halkın manevi dirilişinin, uyanışının sembolü olduğunu aktardı.

Davlatov'un mesajında, "Vakfımız gelecekte de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin önde gelen bilim insanları ile işbirliği yapmaya, ortak bilimsel projeler hayata geçirmeye ve öğrenci değişimi yapmaya her zaman hazırdır." ifadeleri yer aldı.

Daha sonra, program HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Eren'in moderatörlüğünde, Prof. Dr. Narzulla Jurayev'in "Ortak Medeniyetin Kökleri ve Gelişim Beklentileri", Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abduhalil Mavrulov'un "Türkiye-Özbekistan Tek Bir Manevi Mekan", Amirjon Mardonov'un "Dijital Çağda Sosyo-İnsani Değerler: Gençlerin Hayatında Siber Etik ve Hukuk Kültürü" ve Dr. Kemal Yavuz Ataman'ın "Ata Mekan'dan Anadolu'ya İlim, İrfan, Hikmet ve İrfani/Kültürel Zeka" başlıklı konuları ele almasıyla devam etti.