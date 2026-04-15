"Türkiye Ormancılık Yarışmaları"nın bölge elemeleri Adana'da başladı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın bölge elemeleri Adana'da yapılmaya başlandı. 84 personelin katıldığı yarışmada, orman yangınlarına müdahale becerileri ölçülecek.

Balcalı Orman İşletme Şefliği'nde gerçekleştirilen yarışlara Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa ve Hatay Bölge Müdürlüklerine bağlı 22 ilden 84 personel katıldı.

Orman yangınlarına karşı ekiplerin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla planlanan yarışmada katılımcılar, fiziksel dayanıklılık ve mesleki becerilerini ölçen 6 farklı parkurda mücadele etti.

Yarışmaya katılan personel, senaryo gereği çıkan orman yangınına da en hızlı ve en etkili şekilde müdahale etmeye çalıştı.

Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Aktürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, ateşi Adana'dan yakılan yarışmaların ormancılık faaliyetlerine katkı sağlayacağını söyledi.

Orman yangınlarına karşı etkin bir mücadele verdiklerini ifade eden Aktürk, yarışmaya katılan personele başarılar diledi.

Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl da 187 yıllık teşkilatlarının gücünü 6 parkurda test ettiklerini dile getirdi.

Ormanlara vicdani ve manevi bir bağla bağlı olduklarını belirten Kızıl, "Bu organizasyon rekabetten öte kardeşliğin, dayanışmanın ve mesleki gururun sahadaki karşılığıdır. İnanıyorum ki Adana'dan yakılan bu meşale yarın çok daha büyük hedeflere, hatta uluslararası bir başarı hikayesine dönüşecektir." diye konuştu.

Yarın sona erecek yarışmalarda dereceye giren personel, Ankara'da düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
