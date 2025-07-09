Türkiye Nüfus Oranı ile Avrupa'yı Aşarak 18. Sırada

Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa ortalamasını aştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun "Dünya Nüfus Günü 2025" bültenine göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihi, "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Bu özel günde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek, nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

BM nüfus tahminlerine göre 2024'te en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişiyle Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişiyle Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişiyle ABD izledi. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü meydana getirdi.

Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusuyla nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.

Çocuk nüfus oranı en yüksek Orta Afrika Cumhuriyeti'nde

BM'nin dünya nüfus tahminlerine göre, ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024'te en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke, yüzde 56,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi, yüzde 53,7 ile Nijer ve yüzde 53,2 ile Somali ve Mali takip etti. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 13,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi, yüzde 14,2 ile Japonya'nın, yüzde 14,7 ile Singapur'un takip ettiği görüldü.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2024'te yüzde 29,6 olurken, Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024'te en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 22,7 ile İrlanda, yüzde 20,5 ile İsveç ve yüzde 20,2 ile Fransa olduğu tespit edildi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,8 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranı AB üyesi ülkelerden daha yüksek

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, geçen yıl en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin, yüzde 23,5 ile Suriye olduğu görüldü. Bu ülkeyi yüzde 22,9 ile Güney Sudan, yüzde 22,4 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Yüzde 8,7 ile Monako genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 9 ile Malta, yüzde 9,2 ile Katar takip etti.

Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2024'te yüzde 15,6 olurken, Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 14,9 ile ortalamanın altında kaldı.

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkeler arasında ilk sırada yüzde 13,3 ile İrlanda yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 12,3 ile Fransa, yüzde 12,1 ile Hollanda ve Danimarka'nın izlediği görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise yüzde 9 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,7 ile Slovenya olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,9 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako

Dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2024'te en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 36,2 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 29,8 ile Japonya, yüzde 24,6 ile İtalya takip etti. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkenin yüzde 1,7 ile Katar olduğu belirlendi. Bu ülkeyi yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 1,9 ile Zambiya izledi.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında yüzde 10,2 olurken, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 24,6 ile İtalya, yüzde 24,5 ile Portekiz ve yüzde 23,9 ile Yunanistan ve Finlandiya olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,5 ile Lüksemburg, yüzde 15,9 ile İrlanda olduğu görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

(Sürecek)