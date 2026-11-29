Elazığ'da yaşayan 41 yaşındaki Fatih Bakır, ahşap oyma sanatını varak tekniğiyle birleştirerek Türkiye'nin yerli ve milli projelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve annesinin resimlerini ahşap üzerine işledi.

Babasından etkilenerek özellikle Osmanlı döneminde kullanılan varak sanatıyla ilgilenmeye başlayan Bakır, zamanla bu alanda kendini geliştirdi.

Yaklaşık 20 yıldır ahşap oyma sanatıyla ilgilenen ve bugüne kadar çok sayıda tablo hazırlayan Bakır, son 8 yıldır çalışmalarını atölyeye dönüştürdüğü evinin alt katında sürdürüyor.

Mesleğini tutkuyla yapan ahşap oyma ustası Bakır, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan ile Türkiye'nin yerli ve milli projelerinin resimlerini varak tekniğini de kullanarak ahşaba işledi.

Sipariş üzerine hazırladığı tabloları yurdun farklı bölgelerine ve yurt dışına gönderen Bakır, son çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmeyi planlıyor.

"Belli eğitimler aldıktan sonra tarzımı oluşturdum"

Bakır, AA muhabirine, 20 yıldır görsel sanatlar üzerine çalıştığını ve mesleğini severek yaptığını söyledi.

Çalışmasında Osmanlı'dan kalan altın varak tekniği ile ahşap oymayı harmanladığını ifade eden Bakır, "Belli eğitimler aldıktan sonra tarzımı oluşturdum. Ahşabı oyarak altın varakla birleştirdim ayrıca gölgelerden hareket ederek görselleri yapıyorum. Bu görsellerimizde Cumhurbaşkanımızı, validesini ve yaptığı projeleri işledim." dedi.

Yaklaşık 3 ayda 3 eser hazırladığını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Yaptığımız üç eserden birinde Cumhurbaşkanımızın validesini, birinde TEKNOFEST'teki resmini işledim. Üçüncü resimde ise yapılan işler ve bir kısım milli projelere değindim. Ayasofya'nın açılışından savaş gemilerine, Togg'a, tank projesine, oradan KAAN'a ve yapılan projelerin bir kısmına yer verdim. Kendi tekniğimle işlemeye çalıştım. Gölgelerden hareket ediyorum. Önce eseri çiziyorum. Çizdikten sonra ahşaba oyuyorum. Oyduktan sonra belli işlemlerden geçirip varaklayarak görseli meydana getiriyorum. Bu bana ait bir tarz. Ben geliştirdim. Elimden geldiğince icra etmeye çalışıyorum."

Son 20 yılda Türkiye'nin geldiği noktayı ve hayata geçirilen projeleri sanat yoluyla bir araya getirmek istediğini dile getiren Bakır, yapılan projeleri desteklediğini anlattı.

Bakır, şöyle konuştu:

"Görselleri yaparken son zamanlarda yapılan projelere değinerek bunların ne kadar iyi olduğunu vurgulamak istedim. Çalışmaları Türkiye'nin projelerine sanat yoluyla destek olmak amacıyla hazırladım. Elimizden geldiğince destek olmak amacıyla bunları oluşturdum. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu projeleri tekniğimle, elimden geldiğince naçizane olarak sanatımla işlemeye çalıştım. Şu an son rötuşları yapıyorum. Nasip olursa kısa bir zamanda Külliye'de Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğim."

Kaynak: AA