Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'ye teslim edildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Vişneli köyünde ikamet eden Savaş Balcı'ya teslim edildi.

Aracın sahibi Balcı, Togg'u almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aracın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, "Milli aracımızdan gurur duyuyorum. Herkese hayırlı olsun.

Togg'u ilk çıktığı günden beri destekliyor ve takip ediyoruz. Aracın benim olmasından ziyade Çemişgezek ilçemize gelmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Balcı, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.