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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ereğli'de vatandaşlarla buluştu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ereğli'de vatandaşlarla buluştu

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sergilenen Togg'un cep telefonuyla fotoğrafını çekenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AK Parti Konya milletvekili adayı Burhanettin Sevencan, yerli otomobil Togg ile heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da milli otomobil Togg'u çok sayıda vatandaşın görmeye geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

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