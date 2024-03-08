Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya ulaştı

Güncelleme:

Tanıtım turuna çıkan Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, Çankırı'ya ulaştı. Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da içinde bulunduğu tren, Çankırı Garı'na geldi. Tren, burada karşılandı ve Çankırı'nın tarihi, kültürü ve turizmi hakkında bilgi verildi.

Tanıtım turuna çıkan Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, Çankırı'ya ulaştı.

12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da içinde bulunduğu tren, Çankırı Garı'na geldi.

Tren, burada Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yaran gösterisinin ardından sefere katılan sivil toplum kuruluşları ve seyahat acente temsilcileri ile basın mensupları, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

Çankırı'nın tarihi, kültürü ve turizmi konusunda bilgi verilen katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünü ehlibilir ikram edildi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere, uzun süredir devam eden Karaelmas Ekspresi'nin çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi.

Kars Turistik Ekspresi gibi buna da toplumdan talep göreceğini düşündüklerini belirten Alpaslan, "Bugün tanıtım turuyla başlatarak inşallah, Ramazan Bayramı'ndan sonra da ilk seferleri başlatacağız. Ankara'dan çıkacak trenimiz, bölgedeki duraklara uğrayarak önemli turizm merkezlerinde de durarak Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Safranbolu, Yenice istasyonlarında doğal, kültürel ve gastronomi zenginlikleriyle buluşarak, insanlarımız hoşça vakit geçirerek, nihayet Zonguldak'a gelip aynı güzergah üzerinden dönerek.... Hafta sonlarında Ankaralılar için güzel bir turizm ürünü sunacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Tanıtım turu yaptıklarına dikkati çeken Alpaslan, "Bu çerçevede de Çankırı'da durduk. İlgili arkadaşlarımız tuz mağarasını gezdi, oradaki zenginlikleri gördü. Batı Karadeniz bölgesindeki potansiyel turizm zenginliğini inşallah ülkemizin, insanımızın, Ankara'mızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun." dedi.

Kentteki ziyaretlerin ardından tren, Çerkeş'e ulaşmak üzere yola çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Karadeniz Nadir Alpaslan Türkiye Çankırı Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title