Türkiye'nin Yeni Deniz Koruma Alanları UNESCO'ya Kaydedildi

TÜRKİYE'nin yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na kaydettirilen haritaya işlendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; söz konusu güncelleme, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin (DEHUKAM) ilgili kurumların katkılarıyla hazırlandı. Yeni DKA'lar daha sonra UNESCO'ya bağlı Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na kaydettirilen haritaya işlendi. DKA'ların arasında Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş açıklarındaki iki alan dikkat çekiyor. Türkiye'nin çevre denizlerinde başka DKA'ların da yayımlanacağı öğrenildi. DKA'larda deniz ekosisteminin korunması ve çevresel önlemlerin alınması planlanıyor. Öte yandan söz konusu DKA'ların denizlerde seyrüsefer serbestisini etkilemeyeceği öğrenildi.

BAKANLIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında DKA'ların statüleri ve mevzuatına dair koordinasyon çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce, Finike açıklarında 'Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan etti. Bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı, 16 Ağustos 2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fethiye-Kaş açıklarında tesis edilen DKA ile birlikte, Türkiye'nin Akdeniz'de koruduğu çevre alanları kapsamının genişlemesiyle Türkiye, çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkıyor.

DENİZ MEKANSAL PLANLAMA KURULU RESMİYET KAZANDI

Türkiye'nin nisanda ilan edilen ve haziranda Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na kaydettirilen Deniz Mekansal Planlaması'nın daha da geliştirilmesi ve kurumlararası eşgüdümün sağlanması amacıyla Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de 24 Temmuz'da Resmi Gazete yayımlandı. Bu çerçevede, Kurul'un düzenli toplanarak, Türkiye'nin çevre denizlerindeki sektörel faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirmesinin yanı sıra bu konuda kurumlararası koordinasyonu sağlaması amaçlanıyor. Kurul'un sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamalarının takibi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.