Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde çocuklara çifte bayram

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarını büyükelçilik konutunda ağırladı.

Bölgede yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı çocukları ile konutta çifte bayramı kutladı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Mercan, çifte bayram dolayısıyla sevinçli olduğunu ancak 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Mercan, "Türk Amerikan toplumunun deprem sırasında göstermiş olduğu vatanseverliği, yaptığı yardımı meslek hayatımda asla unutmayacağım." diye konuştu.

23 Nisan dolayısıyla konuta gelen çocuklar Büyükelçilik makamında, Mercan'ın koltuğuna oturdu.

Büyükelçi Mercan çocuklarla bizzat ilgilendi. ???????