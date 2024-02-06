Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Kahramanmaraş depremi yardımlarını değerlendirdi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 1. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğindeki toplantıda konuşan Ceyhun, görevi süresince unutamadığı en önemli günlerden birinin 6 Şubat 2023 akşamı Avusturya'daki Tük sivil toplum kuruluşlarının yardım konusunda sergiledikleri kararlılık olduğunu söyledi.

Avusturya'dan 800 ton ayni yardımın yapıldığını belirten Ceyhun, buradaki Türk sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık 3 milyon 200 bin avronun üzerinde nakdi yardımı AFAD'a ulaştırdığını hatırlattı.

Ceyhun, deprem bölgesine yönelik yardımların yalnız buradaki Türk toplumuyla sınırlı kalmadığına dikkati çekerek, Avusturyalıların Kızılhaç yoluyla yaklaşık 10 milyon avro nakdi yardımı Türk Kızılay'a aktardığını dile getirdi.

Ozan Ceyhun, Avusturya'dan toplamda 119 personelin Hatay başta olmak üzere çevre illerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu, bu ekiplerin 14 Türk vatandaşını göçük altından kurtardığını, çok sayıda yaralıya yardım ettiklerini aktardı.

Büyükelçi Ceyhun, Avusturya Federal Hükümeti ve eyaletlerin yaptığı nakdi yardımlara da değinerek, büyük bir dayanışma örneği gösteren Avusturya'ya teşekkür etti.

Kalıcı ve hedefi olan yardımlar vurgusu

Bu yıl daha kalıcı ve hedefi olan yardımların organize edilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Ceyhun, "Bu saatten sonra hedefi olan yardımlar çok daha faydalı olacaktır. 2024'te sadece 'unutmayacağız' demekle yetinmeyeceğiz. Hep birlikte, el birliğiyle deprem bölgesindeki insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yardım çalışmaları sırasında özellikle bir ismin yaptıklarıyla her türlü takdiri kazandığını kaydeden Ceyhun, Viyana Eyalet Meclis Üyesi ve Strabag firması yetkilisi Omar??????? Al-Rawi'nin bireysel çabalarıyla yaptığı çalışmaları anlattı.

Ceyhun, Al-Rawi'nin çalıştığı Strabag firması aracılığıyla 33 adet hijyen ve yaşam konteynerini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderdiğini, bu firmada çalışan Türk kökenli vatandaşların depremzede yakınlarına bir yıl boyunca ya nakdi ya da kalacak yer ayarlamak koşuluyla önemli katkılarda bulunulduğunu ifade etti.

Omar Al-Rawi de bir felaket karşısında yardım edebilmenin insani bir yükümlülük olduğunu vurgulayarak, "Din, etnik köken, milliyet fark etmeksizin eğer yardım edebilecek durumdaysam, herkese yardım elini uzatmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Programın sonunda Ceyhun, yardım faaliyetlerine ilişkin çabalarından ötürü Al-Rawi'ye plaket takdim etti.