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Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Esirgen, Burkina Faso'daki Türk organ nakli heyetini kabul etti

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Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen, üçüncü seri organ nakli çalışma programı için Burkina Faso'da bulunan Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci ile beraberindeki heyeti kabul etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen, üçüncü seri organ nakli çalışma programı için Burkina Faso'da bulunan Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci ile beraberindeki heyeti kabul etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Esirgen, başkent Vagadugu'daki Büyükelçilik konutunda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Burkina Faso'ya çalışma ziyaretinde bulunan Kahveci ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Türk organ nakli ekiplerinin Burkina Faso'daki çalışmaları hakkında bilgi alan Esirgen, Burkina Faso'nun sağlık alanında yeniden yapılanma ve bir inşa sürecine girdiğini söyledi.

Ülkenin Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüğünü ifade eden Esirgen, "Ülkemizin adını en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Bizler de her seferinde gurur duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Esirgen, Türkiye'nin adını Burkina Faso'da duyuran hekimlere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kahveci de çalışmaların sonuç vermesi için bir defa gelmekle olmayacağını, sürdürülebilir bir iz bırakmak için mentorluğa devam edeceklerini söyledi.

İşlerinin kapasite geliştirme olduğunu belirten Kahveci, "Biz nasıl yapılacağını öğretiyoruz, bunu yaparken sistemin içerisine entegre oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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