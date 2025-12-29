Haberler

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç'ten Libya askeri heyeti için taziye ziyaretleri

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele'yi ziyaret ederek, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziyelerini sundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele'yi ziyaret ederek, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden askeri heyet için taziyelerini sundu.

Trablus Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Begeç'in başkent Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ile bir araya geldiği belirtildi.

Begeç'in Lafi'ye, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziyelerini sunduğu kaydedildi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada da Begeç'in Libya Başkanlık Konseyine, Lafi'ye ve Libya halkına Türkiye hükümeti ve halkının taziyelerini ileterek, Libya'nın acı kaybı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği paylaşıldı.

Büyükelçi Begeç'in Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyinin Başkanı Muhammed Tekele'yi de ziyaret ederek taziyelerini sunduğu bildirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

