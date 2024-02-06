Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Gazze'deki İnsani Dramın Son Bulması İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Filistin- İsrail konulu toplantıda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Gazze'de yaşanan insani dramın son bulması için acil ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Çekya Dışişleri Bakanı Lan Lipavsky'nin ev sahipliğinde, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla Filistin- İsrail konulu toplantı gerçekleştirildi.

İTT'ye üye ülkelerin Prag Büyükelçilerinin oluşturduğu grubun başkanlığını yürüten Büyükelçi Bağış, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 50 binden fazla cana mal olan yıkıcı depremin birinci yılı olduğunu belirterek, Çek hükümeti ve halkı ile toplantıda bulunan diğer ülkelerin Türkiye'ye göstermiş olduğu destek ve dayanışmadan ötürü teşekkür etti.

Bazı konularda fikir ayrılığı yaşanmasına rağmen tüm İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyesi ülkelerin Filistin'e destek konusunda tamamen birlik içinde olduğunu vurgulayan Bağış, " Gazze'de yaşanan ne Arap meselesidir ne de Müslüman meselesi. Yaşanan olay bir insanlık trajedisidir." dedi.

Bağış, İsrail'in saldırıları ve aşırılıkçı söylemlerine yönelik artan uluslararası kınamalara rağmen Gazze ve Batı Şeria'da kanın dökülmeye devam ettiğini, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail lehine açtığı davaya ilişkin alınan son tedbir kararlarının, Tel Aviv yönetiminin katliamlarını durdurması gerektiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk, 27 bin Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Bağış, 1967 sınırlarında iki devletli çözümün tüm Filistinli ve İsraillilerinin güven içinde yaşaması için tek çare olduğunu vurguladı.

"Ateşkes derhal sağlanmalı"

Bağış, gerginliğin bölgedeki diğer ülkelere de yayılma riskine dikkati çekerek, "Ateşkesin derhal sağlanması ve Gazze'ye engelsiz insani yardım ulaştırılması acil önem arz ediyor." diye konuştu.

İsrail'le iyi ilişkileri nedeniyle Çekya'dan, yaşanan insani dramın sona ermesi için harekete geçmesi talebinde bulunan Bağış, "Prag yönetimini, Tel Aviv'i uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı duymaya ikna etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.