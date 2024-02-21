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Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Mürted Havalimanı'ndan kalkan yerli savaş uçağı, başarılı uçuşu sonrası üssüne döndü.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara'da yaptı. Mürted Havalimanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü.

TESTLERİ YAPILDIKTAN SONRA UÇTU

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Tek kişilik kokpite sahip uçak, azami 55 bin fite kadar çıkabiliyor. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın özellikleri arasında bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Milli Muharip Uçak Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

HİDAYET YILMAZ:

SEÇİM YAKIN :)

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ahmet zengin:

BANA NİYE İNANDIRICI GELMİYOR

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Arda Yıldız:

İha siha içinde aynısını diyordunuz

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necdet:

mühendislerimizin eline sağlık

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Tutankamon Hoca:

Seçim ucuşu :))

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Mark Kolçak:

"KAAN" kelimesi beni korkutuyor.

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Mark Kolçak:

Ölümümün KAAN-lı olmasını istemiyorum. Hiçlik seviyesi MANTIK bana yardımcı olmalı çünkü haberlerde KAAN ve SAVAŞ UÇAĞI diyor.

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Beytullah ÇELEBİ:

Gurur duydum

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