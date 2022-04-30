Türkiye'nin mühendis kızları, sürdürülebilir bir dünya için Ideathon'da yarıştı

Mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amacıyla Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın paydaşlığında yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesindeki geleceğin mühendis adayları sürdürülebilir bir dünya için Ideathon'da yarıştı.

TMK öğrencilerine 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla Teknolojide Kadın Derneği iş birliğinde tasarlanan "Yapay Zeka Çağında Dönüşen Liderlik" sertifika programı kapsamında, öğrencilere aldıkları eğitimleri pratiğe dökebilecekleri bir Ideathon planlandı. 37 farklı üniversiteden 120 mühendislik öğrencisinin katıldığı Ideathon'da, 14 takım Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" başlıklarında yaratıcı fikirler ortaya koyup proje ürettiler.

Finale kalan 6 takım, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Global Compact Genel Sekreteri Melda Çele, UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kıdemli Strateji ve Bütçe Uzmanı Pınar Özel, Vodafone IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ayşegül Arıcan Şeker, System Optima Danışman ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilek Duman ve Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Sayın Pınar Anapa'dan oluşan final jürisi tarafından değerlendirildi.

ENGELSİZ İSTİHDAM PROJESİ 1'İNCİ SEÇİLDİ

Projelerin özgünlük, yaratıcılık, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, kattığı değer ve sunum teknikleri kriterleri açısından değerlendirildiği Ideathon'da, engelli bireylere yetkinlikler kazandıracak "Engelsiz İstihdam" projesi birinci seçildi. Karbon emisyonu takibi yapan yapay zeka uygulaması "Digigreen Economy" projesi ikinci, çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandıracak dijital oyun evreni "Equfree" projesi ise üçüncü oldu.

Birinci seçilen takımın tüm üyelerine Udacity tarafından Nanodegree sertifikalı bir eğitim programı hediye edilirken, ikinci takımın üyelerine GittiGidiyor tarafından 250 liralık hediye çeki verildi. Üçüncü takımın üyelerine ise Vodafone Her şey Yanımda platformu üzerinden 250 liralık çek tanımlandı. İlk 3'e giremeyen takımlara ise Ercan Altuğ Yılmaz tarafından kaleme alınan "Sekizinci Sanat Oyun" adlı kitap hediye edildi.

TÜM TAKIMLARI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Bu sene ilk kez düzenlediğimiz Ideathon, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin farklı mühendislik bölümlerinde okuyan Türkiye'nin Mühendis Kızları'nın ortaya koydukları takım çalışmasının çok güzel bir örneği oldu. Öğrencilerimizin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının rehberliğinde küresel olarak karşı karşıya kaldığımız sorunlara yaratıcı fikirler ortaya sunarak projeler önermesi hepimizi gururlandı. Ideathon'da yarışan tüm takımları gönülden tebrik ediyorum" dedi.

PROJE FİKİRLERİ BİZİ ÇOK UMUTLANDIRDI

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, "Türkiye'nin Mühendis Kızları projesine, Teknolojide Kadın Derneği olarak iki yıldır soft skill eğitimlerini veriyoruz. Bu yıl bir de ek olarak Ideathon projesi düzenlenmesi için harekete geçtik. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 'toplumsal cinsiyet eşitliği' ve 'insana yakışır iş ve ekonomik büyüme' başlıklarında aksiyon alınacak olması bizleri son derece heyecanlandırdı. Bu kapsamda birbirinden değerli grupların fikirlerini ve çözüm önerilerini dinledik. Finale kalan 6 projenin birincisini seçerken ise çok zorlandık. Türkiye'nin Mühendis Kızları'nın dünyanın sürdürülebilirliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri katkı ve proje fikirleri bizi çok umutlandırdı. Ne kadar güçlü bir gençliğin geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Bu değerli programının hayata geçmesinde ve yönetilmesine katkı veren Ebru Özdemir'e ve onun nezdinde destekleyen tüm kurumlara teşekkür ederim. Türkiye'nin Mühendis Kızları'nın destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel