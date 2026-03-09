Haberler

Türkiye'den Filistin'e İnsani Yardım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlenen insani dayanışma programı kapsamında 500 Filistinliye nakdi yardım ve gıda kolisi dağıtıldı, ayrıca iftar programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlenen insani dayanışma programı kapsamında 500 Filistinliye nakdi yardım ve gıda kolisi dağıtıldı, ayrıca iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir dönem olduğunu belirterek, bu ayın bereketini Filistinlilerle paylaşmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda Türkiye'nin devlet ve milletiyle Filistin halkıyla dayanışmasının güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Şen, insani yardımların ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde devam ettiğini ve bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Şen, yardımların ulaştırılması sürecindeki desteklerinden dolayı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ve Mısır kurumlarına da teşekkür etti.

Bu tür faaliyetlerin yalnızca bir yardım programı olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Filistin halkı arasındaki kardeşlik bağlarının somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Şen, Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Filistinli ailelere yönelik iftar ve yardım programlarının devam edeceğini belirtti.

Filistin halkının yaşadığı zorlu süreci sabırla aşacağına inandıklarını ifade eden Şen, Filistinlilere umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulundu.

İftar programı kapsamında, Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği ve İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle 500 Filistinliye nakdi yardım ve gıda kolisi dağıtıldı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu