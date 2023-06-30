Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, vefat haberini "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız" sözleriyle duyurdu.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Vefat haberini, Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bu akşam Twitter hesabından duyurdu. Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

MURAT KARAGÖZ KİMDİR?

1967 İstanbul doğumlu olan Büyükelçi Karagöz, diplomasi mesleğine 1989 yılında adım atmış, 15 Mart 2023 tarihinde Portekiz'deki Lizbon Büyükelçiliği'nde göreve başlamıştı. Çeşitli ülkelerde diplomasi görevlerinde bulunan, Almanca ve İngilizce bilen Büyükelçi Karagöz, 1 çocuk babasıydı.