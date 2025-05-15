Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde
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Mısır'daki Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlandı.

Mısır'daki Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlandı.

Etkinliğe Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Sri Lanka, İran (menfaat ofisi başkanı) dahil birçok ülkenin Kahire Büyükelçisi ya da Yardımcısı ile Mısırlı, Suriyeli ve Filistinli konuklar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde aile geleneğinin korunması, ailenin önemi kapsamında farkındalığın arttırılması amacıyla 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu doğrultuda gençlerin evlenerek yuva kurmaları kapsamında birçok teşvik programının uygulanmaya başlandığını ifade etti.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından da 1993 yılından bu yana her yıl 15 Mayıs'ın Dünya Aile Günü olarak kutlandığını söyleyen Şen, "Türk toplumu aileye özel değer veriyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda aile kavramının "Aile, toplumun temelidir" ifadesiyle anayasal güvence altına alındığını kaydeden Şen, ailenin bireylerin ilk eğitimini aldığı, değerlerini öğrendiği ve topluma hazırlandığı en önemli yapı olduğunu, Türk milletinin tarih boyunca aile kurumuna büyük bir değer atfettiğini, ailenin, sadece bireylerin bir araya geldiği bir yapı olmanın ötesinde, kültürümüzün taşıyıcısı, geleneklerimizin yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı en temel birim olduğunu ifade etti.

Mısır'ın da ailenin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini bildiğini ve takdir ettiğini aktaran Şen, böylesine anlamlı bir etkinliğe birçok ülke tarafından katılım gösteren davetlilere de teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile" temalı video gösterimi ve Türk aile yapısının güçlendirilmesi hakkında bir sunum yapıldı.

Törenin sonunda Büyükelçi Şen'in kendi çektiği Nil manzaralı fotoğrafını yağlı boya tablo haline getiren genç ve yetenekli sanatçılardan tanımış genç ressam Mona Refat'ın çizdiği tablo gösterildi. Büyükelçi Şen, tablo için genç sanatçıya teşekkür etti.

Genç sanatçı Refat'ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kampına katılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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