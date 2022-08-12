Türkiye'nin istediği 1998 terör şüphelisinden 18'i iade edildi

ADALET Bakanlığı'nın son 10 yılda yurt dışında bulunan farklı terör örgütleriyle ilişkili 1998 şüpheliden 18'inin iade talebi kabul edilirken, 734'ü reddedildi, 807'si ile ilgili süreç devam ediyor.

ADALET Bakanlığı'nın son 10 yılda yurt dışında bulunan farklı terör örgütleriyle ilişkili 1998 şüpheliden 18'inin iade talebi kabul edilirken, 734'ü reddedildi, 807'si ile ilgili süreç devam ediyor.

Adalet Bakanlığı, 2012-2022 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden farklı terör örgütleriyle ilişkili toplam 1998 terör şüphelisinin iadesini talep etti. Bu taleplerden sadece 18'i kabul edilirken, 734'ü reddedildi. 439 terör şüphelisi ile ilgili iade başvurusuna cevap verilmediği, 807 terör şüphelisi ile ilgili talebe ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 10 Ağustos'ta katıldığı 13'ncü Büyükelçiler Konferansı'ndaki konuşmasında AB üyesi ülkelerin terör ve teröristlerle mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığını dile getirmişti. Bozdağ, teröristlerin iade süreçleriyle ilgili himayekar bir tavır sergilendiğini, adli yardımlaşma kapsamında terörle mücadelede Avrupa ülkelerinden istenen iade taleplerinin çoğunun reddedildiğini belirtmişti. Bakan Bozdağ, "Söz konusu adli yardımlaşmada teröristler ya da terör suçlarıyla ilgili iade talepleri olduğu zaman, Avrupa maalesef Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor ve çok himayekar davranıyor" ifadelerini kullanmıştı.