Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel ölçekte etkileyici bir güç haline geldiğini belirterek, ülkenin ekonomi, savunma teknolojisi, altyapı ve insani yardım alanlarında öne çıktığını söyledi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Dr. İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi. Resepsiyona, Pakistan Başbakanı Şerif'in yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk hükümetinin ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te "cesaret, fedakarlık ve kırılmaz bir iradenin ürünü olarak kurulduğunu" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte önemli bir konuma yükseldiğini belirten Şerif, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri görüşlü liderliğinde Türkiye, küresel sahnede etkileyici bir güç olarak ortaya çıktı, ekonomik bir güç merkezi, savunma teknolojisinde öncü, modern altyapı geliştirmede lider ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlama konusunda dünyanın en cömert uluslarından biri." ifadelerini kullandı.

Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının Pakistan'ın kuruluşundan da önceye dayandığını dile getiren Şerif, iki ülkenin zor zamanlarda birbirine destek olduğunu söyledi.

Pakistan'da meydana gelen 2005 depreminde ve 2010'daki sel felaketlerinde Türkiye'nin Pakistan'ın yanında yer aldığını anımsatan Şerif, Türkiye'de 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Pakistan halkının Türkiye'nin acısını paylaştığını vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin siyasi diyalog, ticaret, yatırım, savunma, eğitim ve kültürel alanlarda stratejik ortaklığa dönüştüğünü belirten Şerif, 7 Ağustos'ta Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Şerif, savunmayı güçlendirirken, diyaloğu, diplomasiyi, uluslararası hukuka saygıyı ve anlaşmazlıkların barışçıl çözülmesini savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Ekonomik ortaklığımız, artık siyasi ve stratejik bağımızın seviyesine ulaşmalıdır." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Türk iş dünyasını Pakistan'da yatırım yapmaya davet etti.

Konuşmasının sonunda iki ülke arasındaki dostluğa işaret eden Şerif, "İki ruh, tek kalp. Pakistan-Türkiye dostluğunun özünü bundan daha doğru bir şekilde ifade eden başka bir söz yoktur." diye konuştu.

Şerif, sözlerini Türkçe, "Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun." ve "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği ve dostluğu." ifadeleriyle tamamladı.

Güçlü ortaklık, bölgeye de fayda sağlayacak

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu da Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarının tarih boyunca karşılıklı dayanışmayla güçlendiğini belirtti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir kazanımı olduğunun altını çizen Neziroğlu, bu mücadelenin Güney Asya'daki Müslümanlar başta olmak üzere birçok millete de ilham verdiğini söyledi.

Türkiye ile Pakistan'ın tarih boyunca her zaman birbirinin yanında yer aldığını vurgulayan Neziroğlu, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğinin örnek niteliğinde olduğunu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın da bu kardeşliğin en son göstergesi olduğunu dile getirdi.

Neziroğlu, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde barış ile istikrarın simgesi olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu güçlü ortaklığın, her iki taraf için olduğu kadar ortak bölgemiz için de büyük faydalar sağlamaya devam edeceğinden eminiz." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajı okudu.

Kaynak: AA