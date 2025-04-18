Türkiye'nin İlk Türkü Radyosu, Yön Radyo 30'uncu Yılını Kutluyor: "Türküler Ortak Değerimizdir"

(ANKARA) - " Türküler Artık Her Yerde" diyerek yayın hayatına 30 yıl önce başlayan Yön Radyo, 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Yön Radyo Kurucusu Yüksel Mansur Kılınç, "Anadolu'nun bütün renklerinin birbirini tanımasına ve yakınlaşmasına yani birliğe, birbirimizi daha çok tanımaya ihtiyaç vardı. Bu da yayın yoluyla yapılabilirdi. Bu da türkülerle olabilirdi" dedi.

"Türküler Artık Her Yerde" sloganıyla yayın hayatına başlayan Yön Radyo, Türkiye'nin ilk türkü radyosu olma özelliğini taşıyor. Geçen 30 yılda yayın çizgisini değiştirmeyen, yayın içeriğini koruyan Yön Radyo, 30'uncu yılında "Anadolu'dan Evrensele, 30 Yıldır Hep Aynı Yön'desiniz" diyerek dinleyicilerine seslenmeye devam ediyor. Yön Radyo, Anadolu'nun türkülerini evrensel kültüre taşımayı hedefleyerek yayınlarını sürdürüyor.

Haber ve bilgi içerikli programlarla da geniş dinleyici kesimlerine seslenen Yön Radyo, bugün çoğu kadınlardan oluşan üçüncü kuşak radyocular tarafından yönetiliyor.

"Türkülerin yaşatılması, birlik ve barış demektir. İşte onun için Yön Radyo, işte onun için türküler"

Yön Radyo'nun kurucusu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Yön Radyo'nun 30. Kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun bütün renklerinin birbirini tanımasına ve yakınlaşmasına yani birliğe, birbirimizi daha çok tanımaya ihtiyaç vardı. Bu da yayın yoluyla yapılabilirdi. Bu da türkülerle olabilirdi. Ülkemizin ve toplumumuzun en ortak değeridir türküler. Türkülerin yaşatılması, toplumu sarması, türkülerle buluşmak toplumsal birlik ve barış demektir. İşte onun için Yön Radyo, işte onun için türküler" ifadelerini kullandı.

Türküler ile Anadolu'dan evrensele yolculuğa çıktıklarını söyleyen Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yolculukta ülkemizde ve dünyada barışa katkıda bulunmanın çabası içerisinde olduk. Demokratik kültürün gelişmesine katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Dünyanın en büyük yayın kuruluşları ile Türkiye'de yayın ortaklıkları yaparak dünya ölçeğinde medyanın örgütlenmesine, medyanın halkın olmasına katkıda bulunan bir yayın çizgisi oluşturdu Yön Radyo."

"30 yıllık başarıda emek var, emek mücadelesine verilen değer var"

Yön Radyo Haber Müdürü Erdal Emre ise Türkiye koşullarında bir yayın kuruluşunun 30 yıl yayınlarını devam ettirmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak bu başarıdaki en önemli unsurların emek ve dayanışma olduğunu dile getirdi. Emre, şunları kaydetti:

"30 yıl içerisinde yolu Yön Radyo'dan geçen programcı arkadaşlarımız, yayıncı arkadaşlarımız, sanatçı dostlarımız, toplumun değişik kesimlerinden insanların Yön Radyo'da emeği var. Bu emeğin bir araya gelmesi Yön Radyo'nun başarısının en önemli unsurlarından biridir. 30 yıllık başarıda emek var, emek mücadelesine verilen değer var. Dayanışma var, toplumsal mücadeleye karşı yüksek duyarlılık var. Ülkemizin yayıncılık birikimleri var. En önemlisi her koşulda halka karşı sorumluluk var."

"Geçmişin izlerinden aldığımız güçle geleceğe daha aydınlık bakıyoruz"

Yön Radyo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Taşkıran,"Geçmişin izlerinden aldığımız güçle geleceğe daha aydınlık bakıyoruz" diyerek duygularını ifade ederken Yön Radyo Yönetim Kurulu Üyesi Elif Helin Kılınç ise "Yön Radyo 30 yıl önce büyüklerimin emekleriyle kuruldu. Ben de burada büyüdüm, buranın havasını soluyarak şekillendim. Şimdi bu kıymetli değeri yarınlara taşımak, yarınlarda da halkın sesi olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yön Radyo Genel Yayın Yönetmeni Hilal Özdemir 30'uncu yıl heyecanını "Geçmişten geleceğe yeni nesillere türkülerimizi aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Mutluyuz, coşkuluyuz, heyecanlıyız" şeklinde ifade etti.

Sanatçılardan, Yön Radyo'nun 30'uncu yılına özel kutlama mesajları

Türküleri Yön Radyo'dan dinleyicilerine ulaşan halk müziği sanatçıları da mesajlarıyla Yön Radyo'nun 30'uncu yılını kutladı. Erkan Oğur'dan Cengiz Özkan'a, Yavuz Top'tan Sabahat Akkiraz'a, Ender Balkır'dan Belkıs Akkale'ye, Erdal Erzincan'dan Melike Demirağ'a kadar 50'den fazla sanatçı 30'uncu yılında Yön Radyo'dan dinleyicilerine seslendi, Yön Radyo'nun 30'uncu yılını kutladı.

İşte o mesajlardan bazıları:

Yavuz Top: Yön Radyo gerçekten Türkiye'deki büyük bir eksikliği kapatan, kültürümüzü, deyişlerimizi, nefeslerimizi bizlere ulaştıran önemli bir kaynak olmuştur. Kurucusuna ve çalışanlarına çok çok çok teşekkür ederim.

Erkan Oğur: Yön Radyo'nun 30. yılını kutluyorum. Türkülerimizin, Anadolu yaşamının belgesi ve şahidi ve serveti olarak farkındalığını devam ettirmesini diliyorum.

Sabahat Akkiraz: 'Türkü Hayattır' diye bir albümüm var. Gerçekten de türkü hayattır, hayat türküdür. 30 yıldır da hayatımıza, türkülerimize yön veren Yön Radyo'muz var. Yön Radyo'nun 30. yaşını kutluyorum. Hiçbir zaman yönümüzü türkülerden ayırmıyoruz.

Erdal Erzincan: Merhaba. Profesyonel müzik yaşantım için attığım ilk adımlarımı Yön Radyo'ya tutunarak attım ve hala Yön Radyo'yla o günlerde başlayan iletişimim devam etmekte. 30. yıl hem benim hem de radyomuzun 30. yılı. Bu nedenle, Yön Radyo'yla hayatımın yönü birleşmiş durumda. Nice nice 30'lara. Kalın sağlıcakla.

Cengiz Özkan : Yön Radyo'nun 30 yıldır halk kültürüne ve halk türkülerine yapmış olduğu hizmeti kutluyor, nice 30 yıllar diliyorum.

Belkıs Akkale: Türkülere ömrünü adamış biri olarak Yön Radyo'nun türkülere verdiği değer ve katkıdan dolayı Yön Radyo'yu çok tebrik ediyorum. Onun, uzun yıllardır verdiği hizmetleri hepimiz biliyoruz. Daha nice yıllar yayında olmasını arzu ve temenni ediyorum.