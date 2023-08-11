Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu

YAŞ kararlarıyla tuğamiral rütbesine terfi eden Gökçen Fırat'ın görev yeri Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla belli oldu. Tuğamiralliğe terfi eden ilk kadın subay olan Gökçen Fırat, İngiltere'deki Mc Northwood Deniz Harekat Daire Başkanlığı görevinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı görevine atandı.

ERDOĞAN, "ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM" DEMİŞTİ

YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın tuğamiral rütbesine yükseltilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapılmasıyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti. Biliyorsunuz ki yargıda felan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.

TUĞAMİRAL GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı. Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. Fırat, 2023 yılında ise tuğamiral rütbesine terfi etti.